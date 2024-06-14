Вышел трейлер комедии с племянницей Джулии Робертс "Космический кадет"

Опубликован трейлер "Космического кадета" (Space Cadet). Это легкая летняя американская комедия про барышню, идущую напролом к своей мечте.

© Кадр из трейлера фильма "Космический кадет"

В главной роли - Эмма Робертс, дочь актера Эрика Робертса, племянница актрисы Джулии "Красотки" Робертс. Ее героиня, грезя полетом в космос, чтобы стать участницей соответствующей программы, мощно преувеличивает в резюме... но примерно с честью обходит возникающие после препоны и тернии. Эдакая вариации на тему "Блондинки в законе".

Сняла эту "девочковую" картину Лиз Гарсиа ("Бухта Доусона", "Грешница, 18+). В других ролях - Дези Лайдик, Дэйв Фоли, Том Хоппер, Гэбриэл Юнион, Дрю Пауэлл. Релиз - 4 июля.