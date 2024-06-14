Вышел дублированный трейлер фильма «Субстанция» вместе с датой премьеры в России

Локализованный тизер-трейлер и дату российского проката фильма «Субстанции» (The Substance) обнародовала 14 июня 2024 года кинокомпания «Вольга». Главные роли в триллере режиссера Корали Фаржеа исполнили Маргарет Куэлли, Деми Мур и Деннис Куэйд.

© Кадр из трейлера фильма "Субстанция"

По сюжету, слава голливудской звезды Элизабет Спаркс (Мур) осталась в прошлом, хоть она все еще ведет популярное фитнес-шоу на телевидении. Но, когда ее шоу собираются перезапустить с новой звездой, Элизабет решается принять инновационный омолаживающий препарат «Субстанцию». Так на свет появляется молодая и сексуальная Сью (Куэлли). Однако у совершенства есть своя цена, и расплата не заставит себя долго ждать...

Режиссер и автор сценария Корали Фаржеа отмечает, что задумка фильма появилась тогда, когда она почувствовала, что ей, женщине после 40 лет, больше не будет места в современном обществе.

"Что заставило меня так думать? Я образованный человек, феминистка, но эта идея смогла каким-то образом проникнуть в мою голову, - говорит Корали. - В любом возрасте женщина чувствует себя «недостаточной». В молодости ты слишком толстая, твоя задница не совсем правильной формы, грудь слишком маленькая, когда становишься старше, к этому прибавляются морщины. Все недостатки женского тела принято комментировать, причем публично и не в нейтральном тоне. И мне было важно затронуть тему того, что заставляет нас самих себя ненавидеть. Да, конечно, в первую очередь ненависть идет изнутри, но она также питается извне, тем миром, который нас окружает. Насилие все еще присутствует в том, как воспринимают женщин, ее место в мире все еще зависит от того, как она выглядит. И когда теряется этот гиперсексуализированный внешний вид, рождается ощущение, что для тебя больше нет места."



По словам Деми, за «образ совершенства» отвечала Маргарет, поэтому ей это позволило в некоторых моментах расслабиться, правда, смотреть на себя в гриме, который занимал 7 часов, все-таки было странно.

"Для меня сценарий стал вызовом в хорошем смысле этого слова, - говорит актриса. - Я всегда знаю, что материал, который выталкивает меня из зоны комфорта и пугает, на самом деле даст мне возможность стать лучше, как человеку и, надеюсь, как актрисе. Тем более в сценарии затронуто так много важных тем, с которыми мы все сталкиваемся. Нам всем важно признание и ощущение общности, причастности. Корали все обостряет до крайности, я думаю это действительно позволяет вам взглянуть на ситуацию совершенно уникальным способом."



Деннис Куэйд сыграл в фильме жесткого продюсера.

"Я понял, что я играю своего рода воплощение бессердечной мужской версии, такого же холодного и жестокого, как и мир вокруг. Корали, как и я, не любит мудаков. Но мудаков играть весело", - признается актер.



Премьера «Субстанции» состоялась в конкурсной программе 77-го Каннского международного кинофестиваля, где фильм получил приз за лучший сценарий.

В российский прокат он выйдет 19 сентября.