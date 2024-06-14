В Сочи впервые пройдет международный кинофестиваль "Антарес"

Новый ежегодный международный кинофестиваль "Антарес" впервые пройдет в Сочи с 24 по 30 июня. Об этом сообщается на сайте администрации города.

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"Новый ежегодный кинофестиваль пройдет [в Сочи] с 24 по 30 июня. Программа мероприятий откроется 24 июня концертом "Добрые песни о главном" в концертном зале "Фестивальный". Официальная церемония открытия фестиваля пройдет 25 июня в Зимнем театре", - говорится в сообщении на сайте.



В конкурсную программу кинофестиваля войдут игровые, документальные и анимационные фильмы. Их будет оценивать профессиональное международное жюри. На цифровой платформе также покажут не вошедшие в конкурсную программу фильмы, зрители со всего мира будут участвовать в голосовании для определения пяти сильнейших работ.

Отмечается, что в рамках фестиваля состоятся бесплатные показы кинофильмов. Гости также смогут посетить спектакли, концерты, мастер-классы кинематографистов, творческие встречи с актерами театра и кино, выставки произведений известных художников.