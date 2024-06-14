Интервью с актрисой Агнией Дитковските

Сериал «На автомате» режиссера Бориса Акопова стартовал на «Кинопоиске» и Wink. В центре сюжета криминальной комедии — братья-подростки Рома (Слава Копейкин) и Женя (Денис Косиков), которые нашли автоматы и решили продавать их в даркнете. Одна из самых закрытых актрис современного российского кино Агния Дитковските сыграла в проекте влюбленную в Рому тату-мастера Лелю. В интервью «Газете.Ru» она рассказала, чем ее привлек проект, и призналась, что считает публичность бременем.

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«На автомате» сравнивают с сериалами «Слово пацана» и «Трудные подростки». На ваш взгляд, это справедливое сравнение?

— Может быть, это из-за того, что там снимается Слава Копейкин — думаю, что волей-неволей проводятся параллели. Может быть, из-за того, что это такая мальчишеская история про двух пацанов в небольшом городе. На мой взгляд, сериал «На автомате» все-таки задумывался как комедийная история.



Ваша роль также задумывалась как комическая?

— Ну, где комедия, там и трагедия. Изначально — да, это такая драма с плюсом. Но в целом, как мне сказали режиссер и продюсеры, хотелось комедию, а получилась драмеди. Видимо, во время монтажа проявляются какие-то вещи, которые вылезают на первый план.



Ваша героиня, тату-мастерица Леля, — какая она? Насколько она вам близка?

— Насколько она мне близка — не знаю. Я никогда не знаю, что ответить на этот вопрос. Потому что ты берешься за персонажа, делаешь его, во время работы как-то роднишься с ним. И когда приходишь на площадку, не возникает вопросов «Что это?», «Кто это?», «Зачем она так делает?» и так далее.



Как можно описать вашу героиню?

— Это девушка, которая желает выйти замуж, желает любить и чтобы ее любили. Желает благополучия, как очень многие девушки сегодняшнего дня.



Чем вас привлек сценарий сериала?

— Своей неординарностью. Он был очень интересно написан, легко читался, было смешно. И для меня это уже большой плюс — сразу же возникает желание работать в таком проекте. Потому что, честно скажу, — сегодня попадается не очень много хороших сценариев. И, конечно, тот факт, что снимать будет Борис Акопов. Мне понравился его фильм «Бык», поэтому очень хотелось с ним поработать.



Ваши ожидания оправдались?

— У меня было не так много съемочных дней, чтобы сложить цельную картину. Мне задавали вопросы о том, как работается с Борей Акоповым, говорили, что он очень жесткий режиссер на площадке. Но я с этим не сталкивалась. Он очень воспитанный, интеллигентный молодой человек, знающий, чего хочет. Это очень важно для молодого режиссера, да и вообще для всех режиссеров. Я видела, как работают артисты второго плана и исполнители эпизодических ролей, — сцены с их участием классно сделаны. На мой взгляд, это почерк серьезного хорошего режиссера.



Как вы считаете, почему маленькие города — это довольно типичное место действия для российского кино?

— Так всегда было, мне кажется, что любое и даже очень серьезное кино с огромным интересом показывает людей с тяжелой судьбой из глубинок. Мы хотели, чтобы зритель взглянул на провинцию под другим углом, увидел наш маленький городок теплым и даже очаровывающим.



Какое впечатление на вас произвела локация, где вы снимались, — Астрахань и Астраханская область?

— Достаточно интересно было там побывать. Многие знакомые ездят туда на рыбалку — естественно, я была наслышана. Но я прилетала буквально на сутки и сразу же улетала, поэтому у меня не было возможности познакомиться с городом. Меня возили из аэропорта до гостиницы и обратно.



В прошлом году вышел сериал «Трейдер» с вашим участием. Его снимал иностранный режиссер Энтони Уоллер. Каково было с ним работать?

— Так давно это было… Я уже сейчас и не скажу, в каком году снимался сериал, просто его выпустили совсем недавно. Все было нормально, просто было интересно говорить на английском языке на съемочной площадке.



Несколько лет назад вы признались, что уже можете позволить себе выбирать проекты. Это значит, что вы часто отказываете?

— Да.



От каких проектов вы отказываетесь — и почему?

— Я отказываюсь от проектов, когда не вижу, что могу сделать для них что-то хорошее.



Видимо, и вам они ничего хорошего не сулят?

— Просто я вижу, по пути нам или нет. Это, скорее, интуитивные решения. Но бывают и откровенно плохо написанные проекты — в таких просто не хочется участвовать.



Также вы говорили, что не любите публичную жизнь. Вы вообще не ходите на светские мероприятия?

— Нет, не хожу.



Но для актера посещение премьер и презентаций — это практически часть работы…

— Вы знаете, я отношусь к тем, кто так не считает. Главное — это наша работа, наша профессия и то, что мы делаем. И только это показывает, какие мы люди. Каждый человек выбирает удобный для него метод существования, потому что публичность — это все-таки, можно сказать, бремя. Я в принципе не очень люблю, когда все внимание приковано ко мне. А после всех этих выходов всегда начинаются какие-то разговоры. Даже больше скажу — я не получаю энергии от них, я себя классно не чувствую. И хожу только туда, куда мне нужно пойти, потому что я связана с этим проектом. Мне просто как-то… Не знаю. Душа не просит.



Если все-таки приходится идти, вы прибегаете к услугам стилистов?

— Приходится, конечно. У меня есть моя любимая команда, и если что-то нужно, мы обязательно объединяемся и работаем.



Было время, когда вы часто появлялись на обложках глянцевых изданий, — лет десять назад. Сейчас вам предлагают сняться для глянца?