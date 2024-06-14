Появился тизер полнометражного мультфильма по «‎Хранителям» Алана Мура

Опубликован тизер очередного прочтения вселенной "Хранителей", на этот раз нас ждет полнометражный мультфильм в двух частях. В 2008-м, напомним, уже был анимационный сериал.

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Если вспоминать дальше, то в 2009-м вышла отличная одноименная киноадаптация от Зака Снайдера - "Хранители" (18+). В прокате лента провалилась: 185 млн долларов сборов в мире (причем большая их часть - домашний прокат), при таком же бюджете (130 млн производственный + 50 млн маркетинг). В 2019-м вышел игровой мини-сериал "Хранители" (18+), настырно, до приторности, отработавший расовую повестку.

В базе мира - комиксы Алана Мура и Дэйва Гиббонса: основная серия выходила в 1986-1987 годах, став культовой. "Хранители" Мура взяли два десятка премий, включая пять Премий Айснера (для комиксов это как "Оскар" в кино).

Действие развернуто в альтернативной Америке 1980-х, где существование костюмированных героев - факт, при этом суперспособностями никто из них кроме Доктора Манхэттена не обладает. В какой-то момент ряженых в этом мире ставят вне закона.

Анимационная версия "Хранителей" была твердо анонсирована на Comic-Con в Сан-Диего в прошлом году. Дата премьеры пока не обозначается.