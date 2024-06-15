Завершились съемки второго сезона «Мастодонта»

В Москве завершились съемки второго сезона сериала "Мастодонт" с Федором Добронравовым в главной роли. Они проходили в самых знаковых местах российской столицы, а одна из сцен была снята на выставке "Россия" на ВДНХ.

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По словам Добронравова, в новом сезоне его герой, Виктор Молодцов, сталкивается с непростыми испытаниями - он вынужден погрузиться в мир бизнеса и строительства. Но делает он это исключительно для того, чтобы защитить свою семью.

Режиссер, шоураннер и один из продюсеров сериала - Станислав Довжик.

В ролях - сплошь звезды отечественного кино и телевидения: Елена Яковлева, Дмитрий Харатьян, Александр Самойленко, Ольга Медынич, Марк Богатырев, Алексей Барабаш, Алексей Золотовицкий, Виктория Богатырева, Максим Щеголев, Никита Тарасов, Марк Вдовин и другие.

Первый сезон "Мастодонта" занял 2 место в топе самых просматриваемых сериалов 2023 года, созданных при поддержке ИРИ.