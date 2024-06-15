Сериал «Слово пацана» стал семикратным лауреатом премии

Сериал "Слово пацана" получил сразу семь наград XI Премии Ассоциации продюсеров кино и телевидения (АПКиТ). Победителей чествовали вечером накануне, 13 июня, в конгресс-центре ЦМТ, пишет "РБК" сегодня, 14 июня. Вели шоу Гоша Куценко, Елизавета Базыкина, Анна Снаткина и Виктор Васильев.

© Кадр из сериала

По данным издания, проект Жоры Крыжовникова выиграл в семи из 25 номинаций. Так, Рузиль Минекаев и Никита Кологривый вышли в лидеры актерских номинаций (за главную роль и за роль второго плана). Награды соответствующих номинаций заслужили также режиссер, сценарная команда, кастинг-директор и художник по костюмам. Наконец, сериал "Слово пацана. Кровь на асфальте" – один из двух проектов, признанных лучшими сериалами для онлайн-кинотеатров (второй – "Цербер").

Кроме того, фильм Клима Шипенко "Вызов" и сказка Александра Войтинского "По щучьему велению" названы лучшими полнометражными художественными фильмами в этом сезоне премии. "Вызов" также получил "Специальный приз за первый в истории запуск кино в космос".

"Лучшим телесериалом года (5–19 серий)" оказался остросюжетный "Бизон: Дело манекенщицы". "Лучшим документальным фильмом" эксперты сочли ленту "Алексей Балабанов. Послесловие…". В номинации "Лучшая женская роль" отмечена Мариэтта Цигаль-Полищук за роль в сериале "Раневская".