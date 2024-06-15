Жуков назвал дату премьеры фильма о группе «Руки вверх!»

Бессменный лидер группы «Руки вверх!» Сергей Жуков на красной дорожке «Премии МУЗ-ТВ» рассказал корреспонденту NEWS.ru: широкая публика о нем мало что знает. Например, он выучил все концерты «Сектора газа» наизусть. Гораздо лучше понять его и историю развития группы можно будет, посмотрев фильм «Руки вверх!», который выйдет на широкий экран 10 октября. Жуков признался, что немного опасается за кресла в кинотеатрах, так как на пробных показах люди танцевали.

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10 октября выходит художественный детективный фильм «Руки вверх!», в нем будут и хиты группы. Там мы постарались с самого детства рассказать, как все было по-настоящему. Ну, не все, поскольку живем в едином пространстве шоу-бизнеса. Но можно будет получить новое понимание, кто такой Сергей Жуков. Было 28 лет каторжного труда и с золотой ложечки нас никто не кормил <...>. В фильме снимался и Алексей Потехин, без него группы «Руки вверх!» не существует, — пояснил Жуков.





Он признался, что не только не читал, но и не знал о книге Потехина о группе. Сергей Жуков пояснил, что расставание прошло без ссор. Он отметил, что дуэт в свое время делил гонорары за выступления поровну.

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