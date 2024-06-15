«Кинопоиск» оштрафовали за показ сериала «Супергерл»

Таганский суд Москвы оштрафовал онлайн-кинотеатр "Кинопоиск" за показ сериала "Супергерл", в котором содержится пропаганда ЛГБТ (ЛГБТ-движение признано в РФ экстремистским). Об этом сказано в соответствующем решении Таганского суда Москвы от 6 июня, с текстом которого ознакомился ТАСС.

"Суд установил: ООО "Кинопоиск" в аудиовизуальном сервисе "Кинопоиск" с применением информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети "Интернет", распространило аудиовизуальное произведение - многосерийный художественный фильм "Супергерл", содержащее информацию, пропагандирующую нетрадиционные сексуальные отношения и предпочтения", - сказано в документе.

Ранее сообщалось, что "Кинопоиск" признан виновным по ч. 3 ст. 6.21 КоАП РФ (пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений и смены пола). Компании назначили штраф в 1,5 млн рублей, однако причина этого решения не раскрывалась. Это первый случай привлечения данного онлайн-кинотеатра к ответственности по этой статье.

При этом представитель "Кинопоиска" явилась в судебное заседание и просила суд не наказывать компанию. По ее словам сериал "Супергерл" был оперативно удален с ресурсов онлайн-кинотеатра, а его показ не нанес существенного вреда охраняемым законом интересам общества. Однако суд эти доводы не убедили. За это правонарушение предусмотрено максимальное наказание в виде административного приостановления деятельности на срок до 90 суток.