Выходит в прокат фильм «Мадам Клико»

18 июля компания в российский прокат выйдет фильм «Мадам Клико». Главную роль в картине исполнила Хейли Беннет («Великолепная семерка», «Девушка в поезде», «Дьявол всегда здесь», «Хардкор»).

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По сюжету Барбе-Николь Клико, потерявшей горячо любимого мужа, пришлось взвалить на свои плечи огромный семейный бизнес, переживавший не лучшие времена. И все же обычная женщина, полная дерзости и упорства, построила всемирно известную империю шампанского, открыла миру стиль и роскошь и стала легендой еще при жизни. По сей день, спустя более чем два века, «Вдова Клико» является почетным гостем каждого светского раута.

Сценарий фильма был написан по мотивам произведения писательницы Тилар Маццео, которая долгое время изучала историю Франции и все аспекты жизни дома Клико. Книга получила широкое признание и стала мировым бестселлером.