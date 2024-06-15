«Головоломка 2» стартовала в прокате лучше прогнозов

По предположениям аналитиков Deadline , в первую неделю проката «Головоломка 2» может собрать около 150 миллионов долларов. Это выше первоначальных прогнозов — ожидалось, что картина заработает не более 135 миллионов.

© Cq.ru

Если прогнозы аналитиков сбудутся, то «Головоломка 2» покажет третий лучший старт в истории мировой анимации. Первое и второе места сейчас занимают «Суперсемейка 2» (182,6 миллиона) и «Супербратья Марио в кино» (146,3 миллиона).

Даже если сборы мультфильма про человеческие эмоции окажутся ниже предполагаемых, у «Головоломки 2» есть все шансы стать крупнейшей премьерой 2024 года как минимум на территории США. Сейчас это место принадлежит «Дюне 2» со стартом в 82.5 миллиона долларов.