Умерла овчарка из «Ходячих мертвецов»

Стало известно о смерти Седьмого, бельгийской овчарки, исполнившей роль собаки Дэрила Диксона в «Ходячих мертвецах».

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Пес появился в 25 эпизодах сериала — это в разы больше, чем у некоторых актеров. По какой причине не стало Седьмого не уточняется. Бельгийские овчарки живут около 10-15 лет, так что ответом на вопрос вполне может быть старость. Особенно, учитывая то, что съемки «Ходячих мертвецов» закончились несколько лет назад.

Источник: Pinterest / The Walking Dead В социальных сетях фанаты постят кадры из шоу с Седьмым и вспоминают «хорошего мальчика». Также память пса почтил Норман Ридус, сыгравший Дэрила Диксона в «Ходячих мертвецах». Буду скучать по тебе, Седьмой. Ты был лучшим ТВ-партнером на свете. Норман Рисдус Заглавное фото: Pinterest / The Walking Dead