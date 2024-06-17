Вышел первый эпизод второго сезона «Дома дракона»

17 июня в онлайн-кинотеатре HBO Max и на телеканале HBO состоялась премьера второго сезона сериала «Дом дракона». Вышел первый эпизод продолжения длительностью в один час — остальные серии также будут выходить в ночь с воскресенья на понедельник вплоть до финала, который состоится 4 августа.

© Кадр из трейлера второго сезона сериала "Дом дракона"

Дебютный эпизод второго сезона получил название «Сын сына». Его события происходят незадолго после финальной серии первого сезона, когда близится настоящая кровопролитная борьба между семьёй Хайтауэров и Таргариенов.

«Дом дракона» — приквел «Игры престолов», действие которого разворачивается за 200 лет до событий культового фэнтезийного проекта. В шоу рассказывается о борьбе за власть между двумя ветвями дома Таргариенов. Проект получил преимущественно положительные отзывы от критиков и аудитории.