Зрители оценили первые серии 4-го сезона «Пацанов»

13 июня состоялась премьера четвёртого сезона «Пацанов» — одного из самых популярных супергеройских сериалов последних лет. Шоу продолжает историю одноимённой команды антигероев, которые пытаются покончить с властью сверхлюдей и их предводителем Хоумлендером на Земле.

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Многие фанаты шоу уже посмотрели доступные три эпизода и оставили свои отзывы. На агрегаторе Rotten Tomatoes четвёртый сезон получил всего 57% одобрения, хотя рейтинг предыдущих составлял от 75% и выше.

Некоторые отзывы зрителей на четвёртый сезон «Пацанов»

Я бросил просмотр после второго эпизода. Сестра Сейдж — типичный герой-борец за социальную справедливость. Полностью слитая любовная линия Французика. И всё это очень скучно смотрится. Нет, это очень плохо.

Грустно видеть, что случилось с одним из моих любимых сериалов.

Скучно. Четвёртый сезон сфокусирован на отправке послания зрителям, а не на развлечении. Первые три серии — это три часа, в которых ничего не происходит. Это просто филлеры.

Это как последние сезоны «Гриффинов». Просто шок и неоправданное насилие без хорошего сценария, который был в предыдущих сезонах. Я очень надеюсь, что в следующих сериях ситуация улучшится, потому что это одно из моих любимых шоу за последнее десятилетие.

Это всё ещё очень крутое шоу. Люблю этот сериал.

Мне понравились первые три сезона, но четвёртый сезон просто ужасен. В нём столько неправильного, что даже не буду тратить время на объяснение. Довольно разочаровывающая попытка.

Четвёртая серия нового сезона «Пацанов» выйдет 20 июня, а финал состоится 18 июля.