Вышел трейлер фантастического триллера Люси Черняк «Санни»

Опубликован трейлер сериала "Санни" (Sunny). Это драмеди-триллер с элементами фантастики, где Сьюзи, героиня Рашиды Джонс - живущая в Японии американка, пытается разобраться в загадочном исчезновении мужа и сына.

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В помощь Сьюзи идет домашний робот Санни, разработанный компанией, где работал ее супруг. При этом ситуация вокруг раскопок женщины почти немедленно начинает мрачно сгущаться - она погружается в причудливый и жестокий мир, о котором раньше и не подозревала.

В касте - Хидэтоси Нисидзима, Дзюн Кунимура, Джоэнна Сотомура, Ю, Джуди Онгг и Анна Танака (она же - Annie the Clumsy, Неуклюжая Энни). Одна из создателей сериала - Люси Черняк.

Премьера - 10 июля.