В фильме «Д'Артаньян и три мушкетера» нашли «ляп» со шляпой

В музыкально-приключенческом многосерийном телефильме "Д'Артаньян и три мушкетера" заметили еще один "ляп". Это таинственно появившаяся из ниоткуда шляпа Арамиса, которого сыграл Игорь Старыгин (а озвучил Игорь Ясулович).

© Российская Газета

Лента, снятая Юнгвальдом-Хилькевичем на основе романа Дюма, впервые вышла на экраны ЦТ СССР в 1979 году, с порога став культовой. Песни и реплики героев сериала цитировали, мальчишки играли в мушкетеров и гвардейцев кардинала во дворах.

К сожалению, при работе над любым масштабным проектом дело не обходится без "ляпов", ошибок и нестыковок. Было их несколько и в "Мушкетерах". На один казус, не самый приметный, обращает внимание РБК.

Как передает портал, ошибочка была замечена на 54-й минуте первой серии: вот Арамис поет про "призвать к ответу наглеца" - и лихой мушкетерской шляпы на нем нет.

© Российская Газета

Следующий кадр - с братскими объятиями: и Арамис каким-то чудом уже в шляпе.

© Российская Газета

Кстати, Старыгин в ленте не только говорит чужим голосом, но и поет: за него вокальные партии исполнил Владимир Чуйкин, один из солистов знаменитого ВИА "Коробейники". Помимо "Мушкетеров", эта группа работала на фильмах "Автомобиль, скрипка и собака Клякса", "Зимний вечер в Гаграх" и других.