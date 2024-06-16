На Международный фестиваль документального кино в Красноярске подали заявки почти 50 стран

Заявки для участия в Международном фестивале авторского документального кино SiberiaDOC, который пройдет в Красноярске с 29 ноября по 8 декабря 2024 года, подали 49 стран. Об этом ТАСС сообщили в оргкомитете фестиваля.

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"Заявки на участие в Международном кинофестивале авторского документального кино SiberiaDOC уже подали 49 стран. Нам поступили 353 фильма", - сообщили организаторы.



Свои заявки прислали режиссеры из Аргентины, Германии, Ирана, Китая, России, Франции и других стран.

Фестиваль пройдет в Красноярске с 29 ноября по 8 декабря. В 2024 году будут выбраны лучшие документальные фильмы в коротком и полном метре. Отдельно жюри выделит картины из России.

Международный кинофестиваль SiberiaDOC проходит в Красноярске с 2023 года. В 2023 году в конкурс прошли 20 работ из 15 стран. Гран-при получил фильм из Ирана "Один" режиссера Джафара Наджафи. Фестиваль проводится при поддержке Министерства культуры Красноярского края.