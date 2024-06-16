Сборы боевика «Плохие парни 4» в мировом прокате превысили $ 200 млн

16 июня стало известно, что сборы боевика «Плохие парни 4» с Уиллом Смитом и Мартином Лоуренсом превысили в мировом прокате $ 200 млн. Для достижения такого результата картине понадобилось чуть больше недели.

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Бюджет ленты составил около $ 100 млн. Вполне возмомжно, что фильм уже окупился и начал приносить своим авторам из Sony Pictures исключительно прибыль. Судя по динамике, можно ожидать, что к концу следующей недели картина сможет преодолеть планку и в $ 300 млн.

Режиссёрами «Плохих парней 4» выступили Адиль Эль Арби и Билал Фалла, а сценаристом стал Крис Бремнер. Все они работали и над предыдущим фильмом во франшизе — «Плохие парни навсегда», вышедшим в 2020 году.

Боевик «Плохие парни 4» также показывают и в кинотеатрах России — неофициально.