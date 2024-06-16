Зачем киноиндустрии искусственный интеллект

Искусственный интеллект (ИИ) охватывает все больше сфер жизни человека. Не стала исключением и киноиндустрия: по данным Statista, 38% респондентов поддерживают использование нейросетей в кино и на телевидении для генерации голосов анимационных персонажей, а 42% - для изменения внешности актеров и создания спецэффектов. Однако некоторые представители отрасли - сценаристы, художники, звукорежиссеры и другие - опасаются, что ИИ "отнимет" у них работу.

© Российская Газета

Так, например, еще в 2016 году в рамках челленджа "48 часов", который проходил на фестивале научно-фантастических фильмов в Лондоне, режиссер Оскар Шарп и креативный технолог Google Росс Гудвин создали короткометражный фильм. Помогал им в этом ИИ Jetson. Полученный сценарий использовался в основе короткометражной картины Sunspring.

ИИ также умеет "воскрешать" умерших актеров: к примеру, в экранизации романа Гарета Крокера "Оставить Джека" появится трехмерная копия Джеймса Дина, который погиб в автокатастрофе в 1955 году. Более того, его клон будет взаимодействовать с пользователями на интерактивных платформах.

Нейросети пригодятся и на этапе подбора актеров: в прошлом году швейцарская Largo.ai запустила бета-тест ИИ, который, выполняя функции режиссеров, агентов и менеджеров кастинга, ищет подходящих под определенную роль людей и связывает их с продюсерами.

Еще одна задача, которую уже сейчас выполняют технологии, это создание трейлеров. Они ищут в картине наиболее динамичные сцены и делают из них некий микс. К примеру, киностудия 20th Century Fox для трейлера к фильму "Морган" использовала "суперкомпьютер" IBM и программу IBM Watson.

Использовать ИИ в кинопроизводстве будут все больше по нескольким причинам. Во-первых, прогресс в этой области позволит создавать более качественные сценарии, спецэффекты и CGI-персонажей (сгенерированных с помощью компьютера). Во-вторых, такие инструменты снижают затраты на производство фильмов. Помимо этого, нейросети анализируют зрительские предпочтения и создают контент, близкий к запросам аудитории, сказала преподаватель кафедры киберспорта факультета игровой индустрии и киберспорта Университета "Синергия", директор АНО "Спортивно-методический центр "Кафедра киберспорта" Виктория Береснева.

Лишиться своей должности могут только те люди, которые делали "не очень интересную работу".

"А если работа была сложной, интересной, там использовались мозги, то, я думаю, люди никуда не денутся", - уверен ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.



По словам директора по цифровым креативным индустриям Фонда "Сколково" Алексея Каленчука, сейчас киноиндустрия только учится использовать новый инструмент, однако он уже показывает свою эффективность.

В дальнейшем же создатели фильмов и сериалов большой акцент сделают на улучшении качества генераций и увеличении хронометража, полагает директор проектного офиса Института AIRI Максим Кузнецов.

При этом полностью лишить создателей кинолент работы нейросети вряд ли смогут. Наоборот, возможно изменение ролей и обязанностей: к примеру, режиссерам и сценаристам ИИ будет помогать создавать черновые версии сценариев, а ответственность за творческий контроль и финальное редактирование по-прежнему будет нести реальный человек, считает Береснева.

Что касается актеров, то и их "подсиживать" нейросети не станут, поскольку последние пока не достигли необходимого уровня "человечности".

Повышать эффективность с помощью нейросетей смогут и графические дизайнеры. По словам Каленчука, использование ИИ увеличивает скорость создания визуальных элементов в среднем в пять раз.

"Говорить о замене креаторов ИИ-моделями более чем преждевременно. Даже первый сгенерированный ИИ-моделью Sora клип был полностью спродюсирован и смонтирован человеком из набора коротких генераций", - напомнил Кузнецов.



Вместе с этим существует ряд других рисков, связанных с ИИ в киноиндустрии. Большинство из них касаются того, как будут распределяться интеллектуальные права при создании контента, и того, как компании будут защищать персональные данные, сказал эксперт.

Другой вопрос - это этичность использования ИИ для "воскрешения" умерших актеров. Причем здесь есть спорные моменты, связанные с правами на изображения и с согласием родственников покойного актера на использование его образа, уточнила Береснева.

Кроме того, есть проблема дипфейков - реалистичных фейковых изображений или видео с использованием людей, брендов или даже событий, которых на самом деле не было, дополнил Каленчук.

Но все же пока не стоит ожидать, что ИИ сможет заменить большое число творческих специалистов, если речь идет об оригинальности и глубине кинолент, заключила Береснева.