«Головоломка 2» заработала более $ 290 млн за первые выходные

Мультфильм «Головоломка 2» заработал в мировом прокате за первые выходные более $ 290 млн. Причём на домашний прокат от данной суммы пришлось около $ 155 млн — это самый успешный старт со времён выхода «Барби».

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«Головоломка 2» обогнала по прибыли за первый уикенд в прокате США «Дюну 2» и «Годзиллу и Конга: Новая империя». Первая картина стартовала в кинотеатрах страны с $ 82,5 млн, а вторая — с $ 80 млн.

Напомним, производственный бюджет анимационной ленты составил $ 200 млн. Чтобы полностью окупиться и начать приносить прибыль, ей необходимо заработать как минимум $ 400 млн.

«Головоломка 2» рассказывает о подростковом периоде главной героини Райли Андерсон. К Радости, Печали, Страху, Гневу и Брезгливости добавятся новые эмоции: Тревожность, Зависть, Скука и Смущение.