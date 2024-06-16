Умер режиссер фильма «Право на вечность» Георгий Шкляревский

Умер советский и украинский режиссер Георгий Шкляревский, снявший по собственным сценариям фильмы «Право на вечность» и «Тень саркофага». Ему было 86 лет.

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Причина смерти деятеля культуры не раскрывается, известно, что он скончался 14 июня. Родственники приняли решение кремировать тело режиссера.

Георгий Шкляревский в 1967 году окончил Киевский государственный институт театрального искусства имени Карпенко-Карого и в том же году поступил на работу в «Укркинохроники» на должность режиссера.

Кроме того, он работал в Институте кино и телевидения и стал автором книги под названием «Окно в реальность», сообщает «Российская газета».

Ранее в Мексике умер выдающийся актер и режиссер Моисес Уркиди, широкую известность которому принесла работа над сериалами «Апарисио» и «Каппадокия». Ему было 58 лет.