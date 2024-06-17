Якутский фильм «Легенды вечных снегов» получил Гран-при Бишкекского фестиваля

Проект кинокомпании "Сахафильм" режиссера Алексея Романова "Легенды вечных снегов" получил Гран-при II Бишкекского международного кинофестиваля, сообщил в своем Telegram-канале глава Якутии Айсен Николаев.

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Как рассказали в кинокомпании, "Легенда вечных снегов" - это мистическая драма, ставшая продолжением короткометражного фильма "Маппа", снятого Алексеем Романовым в 1986 году. Короткометражка была его дипломной работой. Она рассказывала о трагической любви молодого человека. В продолжении главный герой возвращается к этой истории спустя много лет.

Сценаристом нового фильма стала Любовь Борисова ("Надо мною солнце не садится", "Не хороните меня без Ивана"). А продюсерами - Сардана Саввина и Алексей Егоров.

На фестивале у якутской ленты было много конкурентов. Мероприятие собрало около 200 участников из разных стран, в конкурсную программу заявили больше 30 проектов. Однако жюри единогласно приняло решение о присуждении главной премии "Легенде вечных снегов".