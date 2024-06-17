Режиссер Анн Фонтейн пообщается с российскими зрителями на премьере своего фильма

Режиссер из Франции Анн Фонтейн обсудит с российскими зрителями свой новый фильм "Болеро. Душа Парижа" на премьере картины, которая состоится 17 июня - в день открытия кинофестиваля "Французские премьеры" в "Каро.Арт", сообщили организаторы.

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"Мой отец - композитор и органист, поэтому я с детства была погружена в музыкальную атмосферу. Еще в юности я увидела "Болеро" в хореографии Мориса Бежара, а позже мне захотелось узнать про жизнь самого Равеля и попытаться разгадать загадку этой безупречной работы, которая путешествует по эпохам и странам вот уже почти сто лет", - привели организаторы слова Анн Фонтейн.



Она призналась, что мало знала о личности Мориса Равеля и решила познакомиться с ним "через цикличное и увлекательное построение "Болеро".

Обсуждение фильма состоится сразу после просмотра по видео-конференц-связи. На фестивале назвали картину "Болеро. Душа Парижа" вольной экранизацией биографии Мориса Равеля и пояснили, что авторы иногда отступали от исторической точности, чтобы максимально достоверно выразить самого персонажа. В фильме снимались, в частности, Рафаэль Персонас, Дория Телье и Жанна Балибар.

Анн Фонтейн - дважды лауреат Венецианского фестиваля, автор фильмов "Коко до Шанель", "Другая Бовари", "Девушка из Монако" и других картин.

Кинофестиваль "Французские премьеры" проводят в Москве с 17 по 28 июня Французский институт в России и проект "Каро.Арт". Показы французских фильмов сезона 2023-2024 будут проходить в киноцентре "Октябрь".