Назван состав жюри фестиваля «Пилот»

Режиссеры Клим Шипенко, Владимир Котт, Петр Буслов и Юрий Быков вошли в состав профессионального жюри VI российского фестиваля сериалов "Пилот", который пройдет с 20 по 23 июня в городе Иваново. Об этом сообщили в пресс-службе фестиваля.

© РИА Новости

"В этом году на фестивале будет работать профессиональное жюри, состоящее из ведущих российских режиссеров. В него вошли Клим Шипенко, Владимир Котт, Петр Буслов и Юрий Быков. Все режиссеры известны в первую очередь по полнометражным работам, но на фестивале им предстоит выбрать лучших из многосерийных фильмов, оценивая первый эпизод", - говорится в сообщении.

Жюри выберет победителей в номинациях "Лучший пилот сериала", "Лучший сценарий", "Лучший режиссер", "Лучший актер сериала" и "Лучшая актриса", а также "Лучший актерский ансамбль". Еще один приз - "Лучший пилот сериала. Выбор зрителей" - будет вручен по результатам голосования жителей Иваново на показах.

В этом году в основной конкурсной программе смотра 15 новых российских сериалов разных жанров. Вне конкурса - зрительские премьеры и деловая секция.

Фестиваль "Пилот", который позволяет авторам представить проекты ведущим экспертам и игрокам рынка, существует с 2018 года. В попечительский совет смотра входят ведущие представители киноиндустрии. Фестиваль проходит при поддержке Министерства культуры РФ и правительства Ивановской области.