HBO показала вступительные титры второго сезона «Дома дракона»
На канале сериала «Игра престолов» на YouTube появились открывающие титры второго сезона сериала «Дом дракона». Можно заметить, что культовая мелодия осталась на месте, однако оформление самих титров изменили.
Титры второго сезона шоу
Видео доступно на YouTube-канале GameofThrones. Права на видео принадлежат HBO.
Титры первого сезона шоу
Видео доступно на YouTube-канале TV-Series — Opening Credits / Intro. Права на видео принадлежат HBO.
Второй сезон «Дома дракона» уже стартовал. Для просмотра стала доступна первая серия. Вторая выйдет 24 июня, а всего эпизодов ожидается восемь. Финальный выйдет 5 августа.
Что случилось в первой серии второго сезона? Мы рассказываем об этом в нашем свежем материале.