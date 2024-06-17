Трудная жизнь мамы в трейлере фильма «Семейный переполох»

Тяжело ли быть мамой? Материнство — это весёлые игры с детьми и возможность видеть, как растёт и развивается твой ребёнок, и радоваться этому. Но ещё это тяжёлый труд, который порой наши близкие не замечают и не ценят — и, устав от такого отношения, женщины могут принимать нестандартные решения и удивлять себя и окружающих.

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Это всё происходит с главной героиней семейного комедийного фильма «Семейный переполох», который выходит этим летом.

О чём речь?

Сюжет фильма основан на жизни главной героини Ани, идеальной домохозяйки и жены, которая посвятила себя семье и трём детям. Родные привыкли, что мама всегда дома и заботится о них. Однако муж Ани, Саша, не ценит старания жены.

После его неуместной выходки Аня решает уйти вместе с детьми, найти работу и начать новую жизнь без поддержки мужа. Начало нового этапа в их жизни оказывается непростым, полным трудностей и подводных камней. В это время дети, оказавшись дома одни, устраивают настоящий переполох…

В фильме снимаются звезда сериала «Реальные пацаны» Зоя Бербер, а также актрисы из нового сезона семейного шоу «Папины дочки. Новые» — Ева Смирнова и Полина Айнутдинова — они играют в фильме ключевые роли.

«Семейный переполох» выходит в российских кинотеатрах 20 июня 2024 года.