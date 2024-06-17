По «Задаче трех тел» снимут фильм

Режиссер Чжан Имоу собирается снять художественный фильм по мотивам романа Лю Цысиня "Задача трех тел". Об этом сообщает издание The Hollywood Reporter.

© Кадр из сериала "Задача трех тел"

Председатель ведущей местной студии Beijing Enlight Media Ван Чантянь заявил, что проект находится на ранней стадии разработки проекта. Дочерняя компания Yoozoo Pictures подтвердила данную информацию.

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Художественное произведение, по всей видимости, пользуется большой популярностью. Совсем недавно вышел одноименный сериал от создателей "Игры престолов" (Дэвида Бениоффа и Оливера Батлера). Цифровой релиз состоялся на платформе Netflix.

Ранее "Рамблер" рассказывал о том, что забытый боевик с Хью Джекманом стал хитом на Netflix.