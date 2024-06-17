В Петербурге презентовали документальный киноцикл "Боевые знамена Отечества"

В преддверии дня России в Президентской библиотеке имени Б.Н. Ельцина прошел премьерный открытый показ документально-исторического киноцикла "Боевые знамена Отечества", созданного студией документальных фильмов "Телеинвест" при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

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Первые шесть серий посвящены боевым баталиям русских воинов всех значимых для страны периодов истории - в годы Великой Отечественной войны, Северной войны, Первой Мировой и Гражданской, во времена русско-турецких войн и в ходе сражений с Наполеоном.

Режиссер киноцикла, кинодокументалист Иннокентий Иванов отмечает, что к созданию проекта подтолкнул выход монографии Георгия Вилинбахова "Знамена России". Автор работы и стал главным научным консультантом в ходе съемок.

Телепоказы цикла будут проходить на телеканале "Санкт-Петербург", а также в эфире ГТРК Луганской народной республики и "Первого республиканского телеканала ДНР".