Сьюзен Сарандон дерется на свадьбе в трейлере «Великолепной четверки»

Трейлер фильма «Великолепная четверка» (The Fabulous Four) представила 17 июня 2024 года кинокомпания Bleecker Street. Главные роли в комедии режиссера Джослин Мурхаус исполнили Сьюзен Сарандон, Бетт Мидлер, Меган Маллали и Шерил Ли Ральф, а также снялись Брюс Гринвуд, Тимоти В. Мерфи, Брэнди Эванс и др. Фильм рассказывает о трех давних подругах (Сарандон, Маллалли и Ральф), которые едут в Ки-Уэст, штат Флорида, чтобы стать подружками невесты на свадьбе-сюрпризе своей однокашницы из колледжа Мэрилин (Мидлер).

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- Когда они оказываются там вместе, их сестричество возрождается, прошлое снова встает во всей своей красе, и появляется достаточно искр, выпивки и романтики, чтобы изменить всю их жизнь так, как они никогда не ожидали, - сообщается в синопсисе.



В мировой прокат «Великолепная четверка» выйдет 27 июля, а в российский фильм выпустит 5 сентября кинокомпания «Парадиз».