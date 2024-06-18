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«Чистые», 2024 год: главное о новом сериале с Федором Бондарчуком и Никитой Кологривым

В июне 2024 года в прокат для онлайн-показа выходит сериал «Чистые» — о жизни публичного дома в Санкт-Петербурге начала XX века. Дата премьеры, актеры и сюжет, подробности о фильме — в материале «Ленты.ру».

Главное о новом сериале с Никитой Кологривым «Чистые»
© Lenta.ru

«Чистые»: главное

Год выхода: 2024 Страна: Россия Жанр: исторические, драма Количество серий: 8 Продолжительность серии: 50 минут Режиссер: Николай Хомерики Актеры: Диана Милютина, Софья Синицына, Федор Бондарчук, Никита Кологривый, Виктория Исакова, Даниил Воробьев, Риналь Мухаметов

Дата премьеры

Предпремьерный показ сериала «Чистые» состоится на шестом фестивале сериалов «Пилот» в Иванове, который пройдет с 20 по 23 июня. Картину включили в основную конкурсную программу этого года.

Российские зрители смогут посмотреть сериал с 24 июня 2024 года в онлайн-кинотеатре Wink, который имеет эксклюзивное право на показ

4 июня 2024 года впервые показали трейлер сериала. Несмотря на то что сюжет разворачивается в 1903 году, в ролике использована провокационная современная музыка: например, песня «За деньги — да» российской рэп-исполнительницы Инстасамки (Дарьи Зотеевой).

Трейлер

Сюжет сериала «Чистые»

Действие происходит в начале XX века в Санкт-Петербурге. Главные героини сериала — две молодые девушки, Стеша (ее сыграла актриса Диана Милютина) и Ксения (Софья Синицына). Они куртизанки в нелегальном публичном доме для состоятельных мужчин, заведует которым суровая Матушка (ее сыграла актриса Виктория Исакова).

Для каждого клиента своих «девочек» Матушка придумывает новый образ и неповторимую легенду, чтобы те как можно сильнее смогли понравиться мужчинам и вытянуть из них максимальное количество денег.

Задача куртизанок — заставить гостя поверить во внезапно вспыхнувшие якобы искренние чувства

Сначала может показаться, что девушки довольны жизнью и даже испытывают некоторое наслаждение — от запретности деятельности и от успешных манипуляций, благодаря которым им удается неплохо заработать. Но на деле каждая из них испытывает сложные чувства и мечтает о свободе.

История создания

Тема

Николай Хомерики, режиссер сериала «Чистые», отмечал, что хотел рассказать историю об эмансипации женщин начала XX века, о том, как 100 лет назад дамы добивались свободы.

Например, главная героиня хочет стать врачом, но для женщины в то время это было практически невозможно. На тот момент таких примеров в истории была всего пара штук — считалось, что это чисто мужское занятие. И конечно, героини все время хотят отойти от того дела, которым занимаются, но у них это не очень получается. А может быть, и получается, не буду говорить Николай Хомерики режиссер сериала «Чистые»

Историческая точность

Съемки сериала «Чистые» заняли полгода — они стартовали в сентябре минувшего 2023 года, а закончились к концу февраля 2024-го. Были задействованы реальные локации Санкт-Петербурга и Ленобласти, имеющие историческое значение (в особенности для начала XX века). Некоторые сцены снимали:

в Петропавловской крепости; в Дворцовых конюшнях; в Царском селе; в усадьбе Знаменка; в дворце Елизаветино; в Лопухинском саду.

Создатели сериала рассказывали, что старались детально и подробно показать стиль эпохи, поэтому, например, много времени потратили, чтобы удалить все современные артефакты — в частности, фонари и указатели, и не только на улицах, но и в знаменитой арке над Зимней канавкой. Причем делали это не на постпродакшне, а вживую — так, чтобы сериал казался не выдумкой, а красивой документальной экранизацией.

Для создания максимально полного образа дореволюционного Петербурга создателям сериала приходилось на время съемок перекрывать центральные улицы города

Костюмы

Отдельного внимания в сериале заслуживают наряды: по словам Владимира Никифорова, который создавал костюмы для сериала «Чистые», в процессе подбора образов учитывались не только стиль и характер героинь, но и особенные черты эпохи.

Некоторые элементы дамского туалета, попавшие в кадр, Инна Чурикова выходила на сцену в спектакле «Васса Железнова».

Съемочная команда

Режиссер

Режиссер Николай Хомерики Франции, Хомерики сразу же получил должность помощника режиссера для фильма «Постоянные любовники» (2005), взявшего «Серебряного льва» на Венецианском кинофестивале. В том же году Хомерики представил в Каннах свою короткометражку «Вдвоем», где стал вторым в конкурсе студенческих работ.

Снова в Канны режиссер вернулся с полнометражной картиной «Сказка про темноту» (2009) — ее представляли в программе «Особый взгляд».

Продюсеры

Целая команда продюсеров работала над созданием сериала «Чистые». В их число вошли режиссеры Жора Крыжовников, снявший прогремевший на всю страну сериал «Слово пацана», и Федор Бондарчук, известный по многим проектам, в том числе по лентам «9 рота» и «Сталинград».

Бондарчук не только занял кресло продюсера, но и сыграл одного из главных персонажей — кого, пока неизвестно. Сам режиссер заранее анонсировал свою ключевую роль в сюжете, а героя описал как «стареющего бандита, эмиссара преступного треста»

Актеры

Матушку, владелицу дома терпимости, жестокость и расчетливость которой и загнала девушек в безвыходное положение, сыграла Виктория Исакова, известная российскому зрителю по ролям в сериалах «13-я клиническая», «Нежность», «Оттепель» и фильму «Один вдох».

Молодая актриса Софья Синицына воплотила на экране Ксению — одну из куртизанок публичного дома. Артистку заметили после ролей в крупных отечественных проектах — фильме «Мастер и Маргарита» и сериале «Великая».

Диана Милютина сыграла коллегу Ксении, Стешу, еще одну подопечную Матушки. Актриса получила известность после ролей в сериалах «Нежность», «Великая», «Екатерина. Фавориты» и «Фишер».

Актер Никита Кологривый сыграл в «Чистых» бандита по прозвищу Клоп. Для артиста это амплуа уже знакомо: в сериале «Слово пацана» он исполнил роль лидера уличной группировки по прозвищу Кощей.

Даниил Воробьев, известный поклонникам отечественного кино по ролям в сериале «Триггер» и фильме «Майор Гром: экстра», сыграл в «Чистых» отца Вениамина. В беседах с журналистами артист признавался, что давно мечтал поработать с режиссером Хомерики и в восторге от сценария, «который буквально пропитан ремарками, отражающими многослойность переживаемых героями эмоций, [в котором] очень много сложных чувств и меланхолии, огненной страсти и звенящей тишины в паузах».

Интересные факты

В дореволюционные времени дома терпимости не были вне закона, но график их работы, а также внутренний распорядок контролировали местные власти. Император Николай I, правивший в середине XIX века, решил узаконить бордели, поскольку их число стремительно росло, как и количество больных венерическими заболеваниями. Тогда правитель решил пойти на легализацию этих заведений.

С момента издания указа об узаконивании домов терпимости 29 мая 1844 года проституция стала официальной профессией, а все доходы таких заведений облагались налогами.

Доход куртизанки считался просто: из уплаченного клиентом три четверти забирала хозяйка публичного дома, а четверть получала сама секс-работница

Строго следили и за «матушками» — хозяйками борделей. Открыть такое заведение могла только порядочная женщина в возрасте от 30 до 60 лет. На работу она могла принимать только девушек от 16 лет. А в качестве посетителей запрещалось впускать несовершеннолетних юношей или тех, кто еще не окончил учебу. При этом двери публичного дома должны были быть закрыты в Страстную неделю и по воскресеньям до обедни.

Но при этом все равно оставались и незаконные бордели, которые скрывались от властей. Изнанка именно такого заведения и показана в новом сериале.

Фильмы и сериалы
Сказка про темноту
9 Рота
Нежность
Девочка
Девочки
Оттепель
Сталинград
Великая
Никита Кологривый
Дарья Зотеева
Софья Синицына
Диана Милютина
Риналь Мухаметов
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