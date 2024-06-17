Стартовали съемки комедии «Демис и Марина»

Недавно стартовали съёмки комедийного сериала «Демис и Марина» с Демисом Карибидисом и Мариной Кравец в главных ролях. Ко всему прочему, пресс-служба ТНТ опубликовала множество фотографий со съёмочной площадки, на которых актёров можно увидеть в различных амплуа.

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Каждый эпизод будет выполнен в формате скетча со своей отдельной сюжетной линией, в которых Демис и Марина примерят самые неожиданные образы. Кресло режиссёра занял Саша Абдуллаев («Камера! Мотор!»), а автором и продюсером выступил сам Демис Карибидис.

Первую серию шоу «Демис и Марина» покажут зрителям фестиваля «Пилот». Само мероприятие пройдёт в Иванове с 20 по 23 июня. Когда состоится премьера остальных серий, пока не раскрывается.