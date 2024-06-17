Фильм 1998 года с Томом Хэнксом стал хитом потокового вещания

Военная драма "Спасти рядового Райана" стала хитом потокового вещания спустя 26 лет после выхода на экраны. Об этом сообщает издание Screen Rant.

© Кадр из фильм "Спасти рядового Райана"

Согласно последнему отчету потокового вещания в США от Reelgood, кинолента занимает седьмое место по популярности. Она обошла "Оппенгеймера" , "Голодные игры: Баллада о змеях и певчих птицах" и "Парней в лодке".

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Культовая военная драма Стивена Спилберга вышла в далеком 1998 году. Ее высоко оценили и кинокритики, и зрители. По сей день фильм пользуется большой популярностью, о чем свидетельствует в том числе статистика от Reelgood.

Ранее "Рамблер" рассказывал о том, что по "Задаче трех тел" снимут фильм.