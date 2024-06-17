Фильм 1998 года с Томом Хэнксом стал хитом потокового вещания

Фильм 1998 года с Томом Хэнксом в главной роли стал хитом потокового вещания
Военная драма "Спасти рядового Райана" стала хитом потокового вещания спустя 26 лет после выхода на экраны. Об этом сообщает издание Screen Rant.
Согласно последнему отчету потокового вещания в США от Reelgood, кинолента занимает седьмое место по популярности. Она обошла "Оппенгеймера" , "Голодные игры: Баллада о змеях и певчих птицах" и "Парней в лодке".
Стивен Кинг оценил нашумевший хоррор от Netflix
Культовая военная драма Стивена Спилберга вышла в далеком 1998 году. Ее высоко оценили и кинокритики, и зрители. По сей день фильм пользуется большой популярностью, о чем свидетельствует в том числе статистика от Reelgood.
Ранее "Рамблер" рассказывал о том, что по "Задаче трех тел" снимут фильм.