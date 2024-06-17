IVI покажет шпионский триллер «Матрешка»

Премьера сериала «Матрёшка» состоится 20 июня 2024 года в онлайн-кинотеатрах «Кино.1тв» и IVI. Шпионский триллер повествует о судьбе молодой девушки Юли Морозовой (Софья Шуткина), оказавшейся против своей воли на передовой борьбы за государственную безопасность. Иван Колесников исполнил роль американского шпиона, а также в сериале снялись Дмитрий Паламарчук, Владимир Литвинов, Артём Крылов, Алина Марфина, Вадим Андреев, Екатерина Молоховская, Сергей Яценюк и другие. Режиссёром 8-серийной истории стал Ким Дружинин, известный широкой аудитории по фильмам «28 панфиловцев» и «Танки». Съёмки нового проекта кинокомпании «Триикс Медиа» проходили в Санкт-Петербурге.

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Действие происходит в 1983 году. Юля Морозова изучает иностранные языки в Ленинградском Университете, занимается спортом и даже не представляет, что в самом ближайшем будущем ей предстоит работа в КГБ. Ее беда в том, что она очень похожа на погибшую жену американского шпиона Джима Уиллера (Колесников), который приезжает в Ленинград для встречи со своим агентом, работающим в секретном НИИ. Контрразведчики во главе с Волоховым (Паламарчук) затевают сложную шпионскую игру, намереваясь выявить «крота» в оборонной промышленности. Для этого они планируют внедрить Юлю в ближайшее окружение американца, надеясь, что тот клюнет на «приманку». Конечно же, тот «клюет». Но у Юли свои планы на жизнь, у нее есть парень, который считает Юлю своей невестой. Юля не собирается изменять ему даже во имя Родины. Однако на кону у КГБ стоит слишком много. Контрразведчики ломают ей жизнь, заставив участвовать в операции. Она вынуждена согласиться ради спасения от тюрьмы своих близких. Она проходит специальную подготовку в закрытой разведшколе и в итоге начинает встречаться с иностранцами. Ее личная жизнь рушится, как карточный домик. Отец подозревает, что его любимая дочь стала валютной проституткой, даже не догадываясь, что она делает это ради его же свободы, а Юля не имеет права рассказать ему правду. И самое удивительное, что у нее начинаются серьезные отношения с «объектом», с тем самым шпионом Джимом Уиллером. С одной стороны пылкая искренняя девушка не может не поддаться чувствам, а с другой стороны, она не имеет права на чувства. Тем более, что в этой жестокой игре чувствам вообще нет места.

Телевизионная премьера «Матрёшки» состоится на Первом канале в новом телесезоне.