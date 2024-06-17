Sony подтвердила работу над сиквелом фильма «Анчартед»

В рамках выставки CineEurope 2024 компания Sony Pictures подтвердила работу над сиквелом фильма «Анчартед: На картах не значится». Об этом сообщили журналисты издания Variety.

© Кадр из фильма «Анчартед: На картах не значится»

О производстве сиквела ленты известно ещё с прошлого года, однако официально Sony подтвердила данную информацию впервые. Детали сюжета, сроки и дата выхода пока не раскрываются. Вероятно, в следующей части к своим ролям вернутся Том Холланд и Марк Уолберг.

«Анчартед: На картах не значится» вышел в феврале 2022 года и рассказывал историю искателя приключений Нейтана Дрейка. Картина собрала в мировом прокате $ 407 млн, став одним из самых кассовых фильмов по мотивам видеоигр в истории. Режиссёром картины выступил Рубен Фляйшер («Добро пожаловать в Zомбилэнд»).