Что известно о ремейке диснеевского мультфильма «Белоснежка»

Весной 2025 года в мировой прокат выйдет полнометражный фильм «Белоснежка» — лайв-экшн адаптация культовой сказки от студии Disney. Ремейк увидит свет через 88 лет после выхода оригинального мультфильма. Правда еще на этапе производства создатели столкнулись с волной критики — новую «Белоснежку» обвиняют как в чрезмерной, так и в недостаточной толерантности. «Лента.ру» рассказывает, какие скандалы связаны с фильмом о самой первой диснеевской принцессе, какие актеры сыграют в новой «Белоснежке» и когда киноадаптация выйдет в прокат.

© Lenta.ru

Главное о фильме

Оригинальное название: Snow White Жанр: фэнтези, мелодрама, мюзикл, приключения Режиссер: Марк Уэбб Сценарий: Грета Гервиг и Эрин Крессида Уилсон Производство: Walt Disney Pictures и Marc Platt Productions Когда выйдет: 2025 год Покажут ли в России: неизвестно Основа: сказка братьев Гримм «Белоснежка и семь гномов», одноименный мультфильм Disney (1937 год) В главных ролях: Рэйчел Зеглер, Галь Гадот, Эндрю Бернап, Мартин Клебба

Когда выйдет

Изначально лайв-экшн ремейк «Белоснежки» должен был выйти на экраны 22 марта 2024 года. Однако за полгода до премьеры, Disney перенес дату релиза. Скорее всего, причиной переноса стала забастовка Гильдии сценаристов США.

Фильм «Белоснежка» выйдет в мировой прокат 21 марта 2025 года



27 октября 2023 года зрители не только узнали новую даты выхода «Белоснежки», но и увидели первый кадр из будущего фильма.

Пока неизвестно, покажут ли новую версию диснеевской сказки в России. Официально посмотреть фильмы Disney в кинотеатрах не получится — компания объявила об уходе из страны в 2022-м.

Однако есть вероятность, что российские зрители все же увидят «Белоснежку» на большом экране — трансляция может быть организована посредством «серого проката». Осенью 2023-го подобным образом в России показывали «Заветное желание», один из новых мультфильмов Disney.

Создатели

Впервые о лайв-экшн ремейке «Белоснежки и семи гномов» от Disney заговорили в 2016 году. Тогда же в СМИ появилась информация, что одним из авторов фильма может стать Эрин Крессида Уилсон, сценарист сериала «Винил» и детективного триллера «Девушка в поезде». Позже к команде сценаристов присоединилась Грета Гервиг, режиссер «Маленьких женщин» и нашумевшей «Барби».

В 2019 году стало известно, что режиссерское кресло займет Марк Уэбб. Среди самых громких работ режиссера — романтическая комедия «500 дней лета», сериал «Почему женщины убивают» и два фильма о человеке-пауке с Эндрю Гарфилдом.

Композиторами новой «Белоснежки» стали Бендж Пасек и Джастин Пол, авторы песен к ремейку «Алладина». Специально для фильма они напишут новые музыкальные номера. Помимо этого, в мюзикле прозвучат песни из классического диснеевского мультфильма, созданные Фрэнком Черчиллем и Ларри Мори.

В мюзикле «Белоснежка» прозвучат песни из оригинального мультфильма и новые музыкальные композиции



Так, в сцене под песню Whistle While You Work Белоснежка, как и в оригинальном мультике, будет убирать дом в окружении лесных зверей.

Производство

Съемочный процесс должен был стартовать еще в марте 2020 года, однако сроки производства существенно сдвинулись из-за пандемии коронавируса. Изначально съемки киноремейка должны были проходить в Канаде, однако позже локацию изменили на Великобританию.

В итоге, производство новой «Белоснежки» началось 7 марта 2022 года. Всего через неделю на студии Pinewood, где проходили съемки, случился пожар — часть декораций была разрушена, поэтому съемочный процесс пришлось вновь приостановить.

Галь Гадот, которая играет Злую королеву, «Вестсайдская история» с ее участием получил сразу семь номинаций. В итоге съемки фильма завершились 13 июля 2022 года.

Сюжет

Сюжет лайв-адаптации «Белоснежки» не будет кардинально отличаться от классической диснеевской сказки.

В центре истории все также будет принцесса Белоснежка (Рэйчел Зеглер), а ее главной соперницей станет собственная мачеха и, по совместительству, Злая королева (Галь Гадот). Зрители увидят и охотника (Ансу Кабиа), который не сможет выполнить приказ королевы и лишить принцессу жизни.

Он, как и в оригинальной сказке, оставит Белоснежку в лесу, где живут семь гномов: Ворчун, Соня, Умник, Скромник, Весельчак, Чихун и Простачок.

Существенным отличием новой истории от мультфильма 1937 года станет центральный мужской персонаж



В оригинальной диснеевской «Белоснежке» злые колдовские чары разрушал поцелуй любви, а в роли героя-спасителя выступал возлюбленный Белоснежки, принц Фердинанд.

В новой версии вместо Фердинанда любовным интересом главной героини станет юноша по имени Джонатан. Эндрю Бернал, исполнивший эту роль, рассказал, что в этот раз Белоснежка возьмет инициативу в свои руки. «Это новая история, Белоснежка уже не принцесса, ожидающая спасения от принца. Она — принцесса, которая хочет самостоятельно спасти себя, обрести свой голос, силу и смелость и в итоге спасти всех вокруг», — объяснил он. Актер добавил, что его персонаж — «скорее не принц, а герой поневоле».

Актриса Рэйчел Зеглер назвала новую «Белоснежку» современным взглядом на классическую историю.

Люди шутят о том, что наш фильм — политкорректная версия «Белоснежки». Да, так и есть — потому что сейчас это нужно. Оригинальному мультфильму 85 лет, а наша версия — свежая история о юной девушке, которая научилась мыслить за гранью фразы «Однажды мой принц меня спасет» Рэйчел Зеглер исполнительница роли Белоснежки в одноименном фильме Disney



Актерский состав

О том, что на главную роль в «Белоснежке» выбрали Рэйчел Зеглер, стало известно летом 2021 года. Популярность актрисе принесли роли в фильмах «Голодные игры: Баллада о змеях и певчих птицах» и «Вестсайдская история» Стивена Спилберга.

Новость вызвала волну возмущения в сети — пользователи посчитали, что латиноамериканская актриса не может играть принцессу, кожа которой должна быть «белой как снег». Сама Зеглер призналась, что не могла и представить, что когда-то сыграет Белоснежку. Актриса добавила, что людей, которые не принимают латиноамериканскую принцессу, нужно «просвещать любовью».

Что касается еще одной главной роли, по словам Галь Гадот, опыт работы над «Белоснежкой» отличался от всего, что она делала до этого. Актриса рассказала, что в фильме у нее будет свой музыкальный номер, а также призналась, что изменила свой голос для более точного попадания в образ злодейки.

Кто сыграет в лайв-адаптации «Белоснежки»

Рэйчел Зеглер («Голодные игры: Баллада о змеях и певчих птицах») — принцесса Белоснежка; Галь Гадот («Чудо-женщина») — Злая королева, мачеха Белоснежки; Мартин Клебба (франшиза «Пираты Карибского моря») — гном Ворчун. Интересно, что Клебба уже два раза появлялся в экранизациях «Белоснежки» — он играл гнома Мясника в фильме «Белоснежка: Месть гномов» (2012) и гнома Пятницу в телефильме «Белоснежка» (2001); Эндрю Бернап («Инстинкт») — Джонатан, возлюбленный Белоснежки. Это абсолютно новый персонаж, которого не было ни в оригинальной сказке братьев Гримм, ни в мультфильме 1937 года. Ансу Кабиа («Ромео и Джульетта») — охотник, который должен был лишить жизни Белоснежку, но в итоге просто оставил ее в лесу; Эмилия Фошер («CODA: Ребенок глухих родителей») — юная версия Белоснежки; Колин Майкл Кармайкл («Типа крутые легавые») — персонаж по имени Фарно; Дуйонна Гифт (мюзикл «Гамильтон») — героиня по имени Мэйпл; Алан Тьюдик («Засланец из космоса») — говорящее Волшебное зеркало.

Еще в 2022 году актер Питер Динклейдж (Тирион Ланнистер из «Игры Престолов») заявил, что очередная история про «семерых гномов, вместе живущих в пещере» — существенный шаг назад для Disney. Он объяснил, что приглашение актеров-карликов на такие роли только закрепит устаревшие изображение героев и лишит фильм прогрессивности.

Уже на следующий день компания Disney опубликовала официальное заявление, ставшее ответом Динклейджу. Студия пообещала показать гномов по-новому и проконсультироваться с сообществом людей-карликов, чтобы не закреплять стереотипы, заложенные в оригинальном мультфильме.

В новой «Белоснежке» только одного из семи гномов сыграет настоящий актер



Осенью 2023 года Disney раскрыла, как на самом деле будут выглядеть гномы в новой «Белоснежке». На первом кадре из фильма показали принцессу в окружении семерых персонажей, которых создали с помощью компьютерной графики. Над визуальной частью фильма работала компания Moving Picture Company — до этого студия создавала эффекты для таких проектов, как киноремейк «Короля Льва», «Марсианин», «Малефисента» и «Стражи Галактики».