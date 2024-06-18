Режиссер Игорь Зуйков высказался о новом «Безумном Максе»

Режиссер Игорь Зуйков в эксклюзивной беседе с корреспондентом RuNews24.ru отметил, что Джордж Миллер умело продолжает франшизу, задавая ей правильный, повествовательный тон и играя с ожиданиями зрителей и кинокритиков.

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«Миллер не ограничен одним фильмом и его авторским высказыванием в целом, это не назвать. Фуриоса как долгий, гипнотический флэшбэк перед возвращением истории в ее нормальное время, чтобы наконец-то достичь катарсиса этой гениальной франшизы», — сказал спикер, высказываясь о фильме.



По сюжету Аня Тейлор-Джой предстаёт перед нами как юная девушка, которую похищают из матриархального общества Зелёных Земель. Её путь домой преграждает опасная группировка — великая Орда байкеров под руководством жестокого военного тирана Дементуса, которого играет Крис Хемсворт.

Вооружённая банда отправляется в путешествие по Пустоши в поисках Цитадели — укреплённого поселения в скалах, которым управляет тиран Несмертный Джо. Между Дементусом и Несмертным Джо начинается борьба за власть, а Фуриоса пытается сбежать от своих похитителей и найти дорогу домой.

«Да, многие не оценили решение режиссера и в его идее создать приквел, и в выборе актрисы. Я бы не стал относиться к этому настолько категорично, так как режиссер культовой франшизы точно знает, что делает. Это его собственный мир, его метод повествования истории, так что выбор актрисы лично на меня произвел сильное впечатление. Аня одним своим взглядом способна обескуражить противника, и здесь она абсолютно логична с точки зрения подбора сильного героя. Потрясающая, талантливая актриса, если бы я имел такую возможность, то обязательно поработал бы с ней в своих будущих фильмах. В целом присутствие Ани Тейлор-Джой, по моему личному мнению, даже освежило историю и смахнуло «песчаную пыль», выводя франшизу на новый, более доступный уровень зрительского восприятия. И, скорее всего, в будущем фильме будет и катарсис, и история любви, которую в современном мире воспримут с теплотой и энтузиазмом. Возможно, даже, что следующий фильм, который, как я считаю, обязательно состоится, станет самым главным фильмом в судьбе Джорджа Миллера и героев его безумного, постапокалиптического мира. Так что о какой-либо точке всей франшизы речи быть не может. Фильм «Фуриоса» — это своеобразная «дорога ярости» для самого Миллера, по бокам которой находятся и зрители, и критики. Увидим, что будет в конце этой безумной гонки Миллера и его героев», — сказал режиссёр.



Напомним, первый фильм о «Безумном Максе» вышел в 1979 году и стал постапокалиптической картиной. Сейчас франшиза состоит из четырёх полнометражных фильмов, а «Фуриоса: Хроники Безумного Макса» станет пятой частью.

Фильмы этой франшизы рассказывают о мире, который пришёл в упадок из-за топливного кризиса. После катастрофы главным оплотом цивилизации стали дороги, по которым перемещаются вооружённые банды байкеров в поисках наживы.