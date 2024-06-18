Режиссер Кончаловский предложил омичам сняться в его новом фильме

На основе присланных видеозаписей будет создан документальный фильм.

Омичей приглашают принять участие в новом документальном проекте Андрея Кончаловского под названием «Это мы». Задача будущего фильма - понять, что объединяет людей, живущих в России.

«Режиссер Андрей Кончаловский продолжает работу над масштабным документальным исследованием «Это мы. Родные люди». Его задача – понять, что объединяет людей, живущих в России. На протяжении нескольких месяцев Андрей Кончаловский через свои официальные социальные сети, будет обращаться к жителям нашей страны с просьбой записать на видео ответы на его вопросы и прислать их на электронную почту 2024@konchalovsky.com или 2024@кончаловский.рф», - рассказала PR- директор режиссера Наталия Шукова.



На основе присланных видеозаписей будет создан документальный фильм, героем которого может стать каждый. Уточняется, что видео должно быть горизонтальным.

На сегодняшний день в списке вопросов «Кто такие родные люди?», «Каково жить в родной стране?», «Жить в огромной стране – это для нас хорошо или плохо?», «К какому народу вы принадлежите и какой он, этот народ» и «С чего начинается Родина?». Новый вопрос будет появляться каждую неделю.