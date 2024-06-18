«Кино способно делать людей лучше». Интервью с кинопродюсером Павлом Сарычевым

Завершился региональный этап ежегодного, уже тринадцатого по счету, конкурса журналистов и блогеров "Вместе в цифровое будущее". Организатор конкурса — "Ростелеком" пригласил на встречу с лучшими мастерами пера генерального директора компании "Блэк Бокс Продакшн", продукция которой представлена в фильмотеке онлайн-кинотеатра компании Wink, Павла Сарычева. Мы не упустили возможности пообщаться с создателем сериалов "Психологини", "Родком", "Кухня", "Политтех", "Тетя Марта" и множества других о том, насколько притягательня для кинематографистов Самара.

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Павел, поделитесь секретом, где учат на кинопродюсеров?

— Этой профессии можно научиться в реальном мире и больше нигде. Потому что кино сильно меняется. За двадцать лет я наблюдаю четвертую формацию подхода к кинопроизводству. Начинали мы на закате кооперативного кино, потом пытались подражать Голливуду, потом у нас было кино соревновательное между каналами, сейчас новая реальность, которая появилась вместе с изоляцией и санкциями. Нам дали возможность достучаться до российского зрителя, рассказать ему о жизни страны, проблемах и радостях. Но на нас лежит и очень большая ответственность — если мы сейчас не сможем аудитории предоставить кино, которое она полюбит, то следующий такой шанс нашему поколению может уже никогда не выпасть.



Как вы выбираете темы для своих новых многосерийных историй?

— Мы уже много лет занимаемся производством семейного контента, сериалов, которые можно смотреть вместе с бабушками и дедушками, с детьми. Конечно, часть зрителей, тех, кому интересно более острое кино, отсеивается. Но тут хочется быть честным с собой. Мне важно, чтобы баланс добра на планете сохранялся. Мы как будто забыли, что кино способно делать людей лучше. И не просто способно, оно должно делать людей лучше, создавать новые смыслы и ценности, не забывая при этом старые.



Ваши сериалы все добрые. Какой из них самый любимый?

— Из всего, что сделал в кино за двадцать лет, я больше всего дорожу сериалом "Тетя Марта". Он про маленькую девочку, которая изображает взрослую: отвечает на звонки из школы, пишет сама себе записки, чтобы ее не забрали в детский дом, а живет при этом со своим пожилым дедушкой. В первом сезоне мы в конце серий показывали на несколько секунд QR-код фонда, который занимается усыновлением сирот. На премьерный показ второго сезона мы пригласили семьи, которые нашли своих детей, перейдя по нашей ссылке. Сериал помог 86 ребятам обрести родителей. Эта награда не сравнится ни с Оскаром, ни с Тэффи, ни с каким другим кинематографическим призом.



Вы ездите по всей стране, встречаетесь с людьми. Чем особенно запомнился наш город?

— Нас везде хорошо встречают. Пока еще за пределами МКАДа не привыкли к вниманию кинематографистов, несмотря на то, что основной зритель проживает как раз не в столице. Здесь очень доброжелательные люди. И здесь очень контактные власти. Нам во всем шли навстречу. А Самара более всего запомнилась своими потрясающими видами и старинными зданиями. Иногда город открывается для туристов, а мы его открыли для кинопроизводства. Мы сюда ехали, зная, что здесь нет ничего про кино. Есть кинотеатры, есть зрители, но нет людей, которые предоставят освещение, камеры, съемочное оборудование, нет специалистов индустрии.



В Самаре вы снимали сериал "Цирк". Почему у нас?

— Сюда нас забросил случай. Снимать собирались конкретную цирковую труппу, которая должна была поехать в другой город. Но за две недели до отъезда выяснилось, что они выбирают Самару как более перспективный с точки зрения зрительской аудитории миллионник. Мы достаточно широко использовали актеров самарских театров, потому что на два-три дня из Москвы актеров не привезешь. И это дало им опыт работы в кино. Есть своя специфика: в театре до антракта полтора часа, в них надо уложить целую жизнь героя. А мы снимаем свои пять минут целый день. И в основном в кино надо уметь либо быстро учить, потому что мы опять поменяли текст, либо долго ждать своей сцены. Адаптироваться приходится быстро. Съемки шли непрерывно около двух месяцев. Самара стала открытием. Здесь прекрасные условия: доброжелательные люди, руководство города и области готово к диалогу, великолепные локации, в которых можно снимать что угодно. Появилось огромное желание показать город с лучшей стороны. Я очень надеюсь, что мы не подвели. Мы даже использовали несколько пролетов на дроне из прошлых лет, чтобы показать его впечатляющие масштабы. Потом мне звонили коллеги и спрашивали, где это снято? Что это за город с огромными песчаными пляжами? Что это за большая река?



Открываете секрет?

— Я теперь всем, кто интересуется, советую Самару, потому что здесь есть все ингредиенты для кинопроизводства. Нам даже удалось создать здесь Центр поддержки кинопроизводства с участием минэкономразвития. На нас стали смотреть, как на людей, с которыми надо вести системную работу, чтобы мы приезжали почаще и создавали здесь рабочие места, готовили людей, которые останутся работать в кино. Разработана большая программа по развитию кинематографа именно на территории Самарской области.



Большое кино придет в нашу губернию?

— Мы очень хотим, чтобы развивалось региональное производство. У нас есть в разработке сериал про хоккейную команду "Лада". Понятное дело, что снимать его надо в Тольятти. И здесь бы очень пригодилась готовая бригада профессионалов. Надеюсь, что все сложится.



Можно предсказать успех?