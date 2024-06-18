Фильм о "Формуле-1" с Брэдом Питтом получил дату премьеры

Фильм о Формуле-1 с Брэдом Питтом выйдет в международный прокат 25 июня 2025 года. Премьера картины в Северной Америка начнётся двумя днями позже – 27 июня. Об этом информирует пресс-служба Формулы-1.

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Фильм будет показываться в том числе в IMAX-залах. Прокатом будет заниматься Warner Bros. Производство ленты началось в 2023 году. Съёмки должны продолжиться на Гран-при Великобритании нынешним летом. Кроме того, съёмочная группа посетит несколько других Гран-при.

В производстве фильма задействована компания пилота «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона Dawn Apollo Films. Сам Льюис выступает в качестве консультанта.

По сюжету Брэд Питт играет опытного гонщика Формулы-1, который возвращается в паддок, чтобы стать наставником для молодого пилота. Режиссёром картины выступит Джозеф Косински.