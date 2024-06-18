Второй сезон турецкого сериала «Зимородок» стартует в июне

Напомним, что в финале первого сезона Фериту удается уговорить Сейран бежать с ним. Однако в планы влюбленных вмешивается Тарык, который не намерен отпускать девушку. Он поджидает главных героев, и когда те появляются, стреляет в Ферита и уходит, а Сейран остается с умирающим Феритом на руках.

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Второй сезон начинается с того, что Ферита доставляют в больницу, где врачам удается спасти молодого Корхана, однако анализы показывают, что правая рука главного героя может навсегда остаться парализованной. Семья Ферита винит в случившемся Сейран и настаивает на том, чтобы та больше не появлялась в их доме. Однако Ферит не настроен терять любимую и готов ради нее на многое, даже уйти из семьи. На помощь приходит Ифакат, которая просит Халиса Агу разрешить им пожениться. Казалось бы, жизнь Сейран и Ферита наладилась, но все резко меняется, когда в доме Корханов появляются незаконнорожденная дочь Халиса Аги Нюкет и ее взрослый сын Кайя. Для всех - Ифакат, Орхана, Гюлюгюн, Ферита и Сейран - их появление становится полной неожиданностью, тем более, что решения Халиса Аги подталкивают всех к началу борьбы за власть в доме.

В ролях: Афра Сарачоглу, Мерт Рамазан Демир, Гюлчин Сантурджуодлу, Четин Текиндор, Эмре Алтуг, Гёзде Кансу и другие. Режиссёры: Бурджу Алптекин, Алптекин Бозкурт.