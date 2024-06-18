Появился трейлер свадебной комедии «Великолепная четверка»

Опубликован трейлер "Великолепной четверки" (The Fabulous Four / 18+). Это американская свадебная комедия по классическим лекалам американских свадебных комедий.

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Сюжет: четыре зрелых женщины, старинные подруги по колледжу, отправляются на свадьбу одной из них. В процессе попадая в неказистые приключения и вспоминая былые денечки.

Осевые звезды - лауреатка премии "Оскар" Сьюзен Сарандон и лауреатка четырех "Золотых глобусов" Бетт Мидлер. Поставила ленту победитель Каннского МКФ Джослин Мурхаус, известная, в частности, по "Лоскутному одеялу" с Вайноной Райдер.

Проект ушел на постпродакшн. Российский релиз - 5 сентября.