Жора Крыжовников возглавит жюри кинофестиваля «Маяк 2024»

Лето в разгаре, а это означает, что кинофестивали стали проходить чаще и каждый стремится чем-то удивить. Режиссеров чаще стали приглашать в жюри кинофестивалей. И, к счастью, есть из кого выбрать. Но есть среди них те, кого заполучить в жюри не так уж и просто. К таким относится Жора Крыжовников - режиссер, креативный продюсер "НМГ-Студии". Не все знают, что Жора Крыжовников - это псевдоним. Настоящее имя режиссера Андрей Першин.

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Сегодня фестиваль актуального российского кино "Маяк 2024", который пройдет в Геленджике с 5 по 10 октября, огласил имя председателя жюри основного конкурса. Им стал режиссер, продюсер и сценарист Жора Крыжовников. Не так давно Жора покорил большую телевизионную аудиторию: не только сериалом "Слово пацана", но и тем, что вошел в жюри первого юмористического шоу на НТВ "Звезды".

Жюри под председательством Жоры Крыжовникова предстоит выбрать победителей основного конкурса фестиваля в следующих номинациях: Лучший фильм (Гран-при), Лучшая работа режиссера, Лучший сценарий, Лучшая работа оператора, Лучшая женская роль, Лучшая мужская роль, Лучший дебют.

Сбор заявок на участие в конкурсе "Маяка" 2024 года открыт до 1 августа включительно. Подать заявку можно на официальном сайте кинофестиваля.

Справка "РГ"

Пилотный выпуск "Маяка" прошел в Геленджике с 5 по 9 октября 2023 года. В конкурсной программе участвовало 11 полнометражных игровых фильмов. Программный директор фестиваля - Стас Тыркин. Гран-при первого "Маяка" жюри под председательством Игоря Толстунова присудило дебютному фильму Анны Кузнецовой "Каникулы".

Организатором кинофестиваля "Маяк" является Фонд развития современного кинематографа"Кинопрайм". С 2019 года фонд поддержал производство более восьмидесяти российских фильмов, многие из которых участвовали в программах и получили призы международных кинофестивалей в Каннах, Венеции, Локарно, Берлине и Роттердаме. Продюсер кинофестиваля "Маяк" - исполнительный директор фонда Антон Малышев.