Российский фильм «Обгоняя ветер» покажут на фестивале в Италии

Документальный фильм новосибирского режиссера Станислава Шуберта "Обгоняя ветер" ("Fasterthanthe Wind") будет представлен в конкурсной программе двух международных фестивалей спортивного кино в Словении и Италии. Об этом сообщается на сайте Союза кинематографистов РФ.

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"19 июня фильм покажут на ISFFS - Международном фестивале спортивных фильмов в городе Рогашка Слатина в Словении. В этом году в документальном конкурсе участвует 29 картин из 19 стран. В ноябре 2024 года картина "Обгоняя ветер" поборется за награды в финале 41-го кинофестиваля FICTS, проводимого Международной Федерацией спортивного кино и телевидения (Милан, Италия). Этот фестиваль проводится с 1983 года, в нем участвуют документальные и игровые фильмы о спорте. Фестиваль организуется при поддержке Международного олимпийского комитета, его девиз "Культура через спорт", - говорится в сообщении.



Картина снята в 2023 году при поддержке Минкультуры на киностудии "Азия-фильм", в ней рассказывается о новосибирских юных яхтсменах, занимающихся буерным спортом - зимними парусными гонками на льду, и их приключениях на Байкале.