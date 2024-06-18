Сериал «Миля» и «Чистые» выйдут в онлайн-кинотеатрах в июне

Первые серии драмы "Чистые" будут эксклюзивно доступы подписчикам онлайн-кинотеатра Wink.ru уже 24 июня. Сериал пополнит линейку Wink Originals ("Слово пацана. Кровь на асфальте", "Библиотекарь", "Балет", "Фишер" и другие).

© Российская Газета

Время и место действия - Санкт-Петербург, 1903 год. Серебряный век и декаданс, роскошь и пороки. В центре истории две обворожительные куртизанки Стеша (Диана Милютина) и Ксения (Софья Синицына), которые работают под контролем благообразной и безжалостной Матушки (Виктория Исакова). Каждой воспитаннице она находит образ, стиль и легенду - метод обмана и очарования мужчин. Девушки продают мужчинам иллюзию чувств и любви. Кажется, кроме "ремесла" у них ничего нет. Но на самом деле у героинь есть тайная сила - чистота души и стремление к свободе. И с этой силой они смогут изменить все.

"Эта история - о человеческих пороках и грехах, которые, я бы сказал, не поменялись даже с ходом истории: спустя сто лет люди также стремятся к чему-то неизведанному, но зачастую это оказывается лишь неправильно поставленными целями. Поэтому "Чистые" - это хороший повод задуматься о своих истинных желаниях", - рассказывает режиссер проекта Николай Хомерики. "Для создания персонажей актерам приходилось открывать в себе новые грани: "Моя героиня Матушка - деспотичная, умная, хитрая, сотканная из противоречий. Она - манипуляторша, отсюда и качели между ее нежностью и жестокостью. Для меня сцены насилия были самыми тяжелыми на этом проекте. Было сложно осознавать и нести в себе во время съемок эту часть человеческой натуры", - говорит актриса Виктория Исакова. "Мой герой Вениамин - гимназист, сын богатого и жестокого мануфактурщика, печальный романтик и настоящий художник, который сталкивается с чем-то потусторонним, новым для себя, что меняет его жизнь, - с любовью. Я играл текст, написанный сценаристом Александром Родионовым, в котором показана некая юродивость Вениамина, но диалоги с ним, скорее, похожи на переплетающиеся узоры, скопление метафор и символов. Я впервые столкнулся с тем, что текст и стиль повествования диктует манеру игры, а Николай Хомерики как режиссер просто дал мне в этом полную свободу", - рассказал актер Марк Эйдельштейн.



Главные роли в сериале также исполнили Федор Бондарчук, Софья Синицына, Диана Милютина, Никита Кологривый и Даниил Воробьев.

Восьмисерийная комедия "Миля" выходит 24 июня на Okko. Она расскажет историю работницы сферы интимных услуг, которая на пороге сорокалетия решила резко изменить жизнь. Дело совсем не в годах, выглядит Миля прекрасно. Главная героиня начинает сочинять мечты, в которых видит себя успешным, популярным блогером с миллионами подписчиков и умопомрачительным контентом. Каким именно, она пока не решила, поэтому за приличный гонорар наняла двух специалистов - 20-летних девушек Ксюшу (Елизавета Кононова) и Варю (Ясмина Омирович).

Девушки не сильно разбираются в соцсетях и не знают, как помочь Миле набрать популярность, но желание заработать перевешивает сомнения, поэтому они сразу соглашаются на предложение. Миля отлично понимает, что время - деньги, и ставит перед ними амбициозную цель: миллион подписчиков до конца месяца. Ксюша и Варя предлагают взять на вооружение стратегию скандальных блогеров и привлекать внимание эпатажными поступками. Миля принимает предложение и с энтузиазмом приступает к делу.