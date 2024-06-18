Вышел тизер-трейлер фильма «Последний ронин» с Юрием Колокольниковым

«Кинопоиск» опубликовал первый тизер фильма «Последний ронин». В нём показали главного героя, которого сыграл Юрий Колокольников, и других персонажей.

Видео доступно на YouTube-канале Anatoly Lukmanov. Права на видео принадлежат «ЦЕНТРАЛ ПАРТНЕРШИП».

Картина описывается как приключенческий фантастический экшен. Фильм развернётся в относительно недалёком будущем. В результате изменений климата человеческая цивилизация практически уничтожена. Преследуемый призраками прошлого ронин путешествует по пустошам в поисках убийцы своего отца, создавая карту континента. Судьба сводит его с девочкой-подростком, которая обещает щедро заплатить, если он доведёт её до места рождения.

Вместе с Колокольниковым в ленте сыграли Диана Енакаева, Тихон Жизневский и Александр Мизёв. Режиссёром выступил Максим Шишкин.

Премьера в кинотеатрах состоится 26 декабря.