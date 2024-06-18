Стала известна дата премьеры сериала «Тайны Карениной»

Известные актеры проходят пробы в несуществующий фильм по самому известному роману Льва Толстого о любви... Шестисерийный документально-игровой проект "Тайны Карениной" по бестселлеру Павла Басинского "Подлинная история Анны Карениной" выйдет в онлайн-кинотеатрах KION и Wink уже 17 июля. В этот день подписчикам платформ будут доступны две первые серии. Сегодня же представлены трейлер, постер и кадры со съемок.

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Зрители пройдут шаг за шагом все загадочные обстоятельства жизни героини: от начала брака с Карениным и знакомства с Вронским до страшной смерти под поездом на станции Обираловка. Хронологически прослеживаются судьбы всех важных героев романа и их роли в судьбе Анны - в истории ее измены мужу и самоубийства. Распутать этот клубок тайн помогут эксперты в области литературы и культуры России XIX века: Павел Басинский и Фекла Толстая, праправнучка писателя.

Проходя кастинг и готовясь к роли, актеры погружаются в исследование судеб прототипов и пытаются ответить на вопрос, кто из героев романа виноват в самоубийстве Анны и почему персонажи настолько современны и близки нам. Кроме актеров, в кадре находится и съемочная группа: художники, гримеры, костюмеры. В конце каждой серии нейросеть визуализирует портреты, соединяя прототипов и актеров, участвующих в кастинге. Вместе с актерами создатели проекта постараются по минутам восстановить день гибели одной из главных героинь русской литературы.

В съемах приняли участие Евгений Сангаджиев, Сергей Гармаш, Егор Дружинин, Алла Сигалова, Роман Евдокимов, Павел Ворожцов, Мила Ершова, Мария Мацель, Полина Гухман и другие. Режиссером стал Иван Юдин, шоураннером - Анастасия Корецкая, креативным продюсером и автором идеи - Анна Колчина. Продюсеры - Сергей Бондарчук и Алексей Киселев.

Производством сериала занимается "Студия Видеопрокат" Сергея Бондарчука и Алексея Киселева (Happy End, "Псих", "Актрисы", "Балет", "Неверные") при поддержке Института развития интернета и участии агентства экранизаций "Снимайте это немедленно!". Проект пополнит линейку Wink Originals ("Слово пацана. Кровь на асфальте", "Библиотекарь", "Балет", "Фишер", "Неверные" и другие) и KION Originals ("Почка", "Обоюдное согласие", "Клиника счастья" и другие).

"Этот фильм - еще одна версия (из тысяч уже существующих) создания романа Льва Николаевича Толстого "Анна Каренина", попытка ответить на множество вопросов, которые волновали и будут волновать читателей и исследователей этой истории. И я очень надеюсь, что точки в этих поисках не будут поставлены, а ответы на бесконечные вопросы, задаваемые этим фильмом, как и другими трактовками и изысканиями, не будут окончательными. Так желание каждого читателя самому разобраться и проанализировать этот роман будет длиться, пока существует человек!", - считает исполнительница роли Корсунского Алла Сигалова.



Узнать тайны великого романа создатели попробуют с помощью экспериментального жанра.

"Роман "Анна Каренина" - один из самых экранизируемых в мире, поэтому, чтобы рассказать эту историю, мы выбрали форму кастинга. Но это необычный кастинг, актеры точь-в-точь похожи на прототипы героев книги, с которых Толстой написал их. Поэтому, например, у нас есть шесть разных Анн, а значит, шесть знакомых автора, из которых он собрал свою знаменитую Анну Каренину. Мы попробовали представить, что если бы сам Толстой снимал экранизацию романа?" - рассказала Анна Колчина, автор идеи и креативный продюсер.



© Российская Газета