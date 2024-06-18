Вышел трейлер фантастического фильма ужасов «Люмина»

Опубликован трейлер научно-фантастического хоррора "Люмина", это канадо-американский проект. Главная звезда - номинант премии "Оскар" Эрик Робертс. "Люмина", кстати, - очередной промежуточной юбилей некогда подававшего надежды актера - тут у него 725-я роль в карьере.

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В центре истории - группа друзей, пытающихся понять, что случилось с их подругой, предположительно - похищенной инопланетянами.

Финал опасного путешествия через пустыню - в поисках ответов, изменит их жизни.

Режиссер, сценарист и сопродюсер - тринидадо-канадский артист Джино Маккой, помимо прочего - певец и автор песен. Это его дебют в полном метре.

Релиз - 12 июля.