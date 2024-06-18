Фильм о нижегородских заповедниках попал в шорт-лист фестиваля «Земля открытий»

Фильм о заповедниках Нижегородской области попал в шорт-лист фестиваля «Земля открытий», сообщает группа «АртЛуга» ВКонтакте.

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Речь идет о видеоролике «Заповедная природа Нижегородской области». Проект попал в шорт-лист конкурса фильмов/видеороликов Фестиваля геобрендов «Земля открытий».

Ролик отметили в номинации «Лучшее место на земле» (место рождения, малая родина). В картине показаны заповедники Нижегородской области, в том числе Артемовские луга.

Также в шорт-лист вошел еще один нижегородский проект — «Быть, а не казаться: 8 причин полюбить Нижний Новгород. Фильм сняли при участии АНО «Центр 800».

Отмечается, что конкурс входит в серию специальных мероприятий Национальной премии в области развития общественных связей «Серебряный Лучник». 0+

Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось о том, что национальный природный парк могут создать в Артемовских лугах.