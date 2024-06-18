Президент «Хрустальный источникъ»‎ рассказал о новой теме кино-фестиваля

Второй фестиваль детского кино "Хрустальный источникъ" пройдет в Ессентуках с 6 по 13 июля. Темой кинофестиваля выбрана "Герой и время", дети представят свои короткометражные фильмы о героях литературных произведений, героях из собственной жизни, сообщил основатель и президент фестиваля, заслуженный артист России Эвклид Кюрдзидис на пресс-конференции в ТАСС.

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"Впервые в этом году в рамках фестиваля детского кино "Хрустальный источникъ" состоится конкурс полнометражных фильмов, где представят пять полнометражных фильмов, которые были выпущены в прошлом году. <...> Также в этом году впервые мы учреждаем золотую медаль кинематографисту за неоценимый вклад в развитие детского кино. Отмечу, что ожидается большая программа мастер-классов для детей по режиссуре, сценарному делу, клоунаде, живописи, изготовлению лоскутной куклы, гриму и журналистике", - сказал Кюрдзидис.



Он добавил, что мастер-классы для юных кинематографистов будут проводить именитые звезды своего дела. Помимо этого, организаторы фестиваля в этом году решили 12 июля провести в музее-заповеднике М. Ю. Лермонтова программу, где участники будут читать произведения великого поэта и писателя.

"Официальное открытие Второго фестиваля детского кино "Хрустальный источникъ" начнется в Ессентуках 6 июля в 18:00 на театральной площади города-курорта. По традиции во время открытия по красной дорожке будут идти дети и гости фестиваля, запланирован праздничный фейерверк. Также на открытии выступит российский певец Родион Газманов. Торжественное закрытие состоится 13 июля", - рассказал Кюрдзидис.



В этом году на фестиваль съедутся более 250 детей из Ставропольского края, Республики Дагестан, Москвы, Омска, Екатеринбурга, а также художественный руководитель детской кинотеатральной школы из Дании. "Мы планируем сделать в 2025 году, к 200-летию города-курорта Ессентуки, фестиваль международным, поэтому пригласили в этом году команды из Китая, Индии, Кубы, ведем сейчас переговоры. Отметим, что на открытии и закрытии фестиваля на знаменитой театральной площади Ессентуков собирается более 20 тысяч зрителей", - добавил Кюрдзидис.