Второй сезон сериала «Зимородок» покажут в России по телевизору

Телеканал НТВ объявил, что покажет второй сезон популярного турецкого сериала «Зимородок».

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Премьера состоится в следующую субботу, 29 июня в 13:00 по мск. Сколько серий будут показывать каждый день и как быстро покажут весь сезон, пока неизвестно.

Напомним, первый сезон «Зимородка» НТВ показывал по будням — теперь же популярный проект с Афрой Сарачоглу и Мертом Рамазаном Демиром, видимо, переедет на выходные. При этом продолжение сериала уже можно полностью посмотреть в российских онлайн-кинотеатрах.

Ранее стало известно, что сразу четыре актёра не стали продлевать контракты после второго сезона: это значит, что их герои не появятся в продолжении «Зимородка», которое должно выйти уже в сентябре.